Мбаппе пообещал убить защитника Барсы: что это — реальная угроза или просто перепалка двух соперников

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Во время матча 1/8 Лиги чемпионов произошла публичная перепалка между каталонскими и французскими футболистами, в ходе которой нападающий ПМЖ угрожал убить защитника Барсы.

Агрессия нападающего ПСЖ во время матча Лиги чемпионов

Во вторник, 16 февраля, состоялась очередная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов. И без того интересная игра между каталонцами и французами привлекла внимание зрителей публичной ссорой между нападающим ПМЖ и защитником Барсы.

Что было на матче 16 февраля

Не смотря на это, первый гол был забит только к концу первого тайма: нападающий Барсы пробил точный пенальти, открыв счет — 1:0 в пользу каталонцев.

Французы недолго оставались в аутсайдерах и догнали соперников уже через минуту: Мбаппе попал в ворота Барсы сильным ударом со штрафной линии.

Так первый тайм завершился со счетом 1:1.

Конфликт между французами и каталонцами

Перепалка между игроками соперничающих команд случилась в перерыве между первым и вторым таймом. События развивались стремительно:

Защитник Барселоны Сержиньо Дест попросил прощение у нападающего Мбаппы за жесткий фол во время игры.

В ответ Мбаппе достаточно грубо предупредил, что бы его «не трогали».

Агрессия французского игрока не понравилась каталонскому защитнику Жорди Альба. Он посоветовал сопернику «быть проще».

Замечание Альбы возмутили нападающего ПСЖ. Мбаппе несколько раз повторил, что убьет каталонца «на улице».

Чем закончилась игра

Второй тайм прошедшего матча стал победоносным для «ПМЖ». Французские футболисты смогли забить в ворота соперников еще три мяча, одержав решительную победу со счетом 1:4.

Что ждать от следующего матча «Барселона» : «ПМЖ»

Победа французской команды в минувшем матче можно расценить как сильную заявку на выход в ? финала лиги. Но и совсем сбрасывать со счета каталонских футболистов пока рано.

Напомним, что следующая игра между командами намечена на 10 марта этого года.

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