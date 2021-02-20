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Спортсмен из Краснодара победил на международном турнире по боксу
Боксёр из Краснодара Михаил Григорян завоевал золотую медаль международного турнира в Хабаровском крае, победив оппонента из Свердловской области.
В Комсомольске-на-Амуре завершились Международные соревнования, посвященные памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках.
В весовой категории до 60 кг победил краснодарский боксёр Михаил Григорян. В субботу, 20 февраля, в финале соревнований он оказался сильнее, чем его соперник Максим Шумков из Краснотурьинска Свердловской области.
Отметим, что за победой Михаила Григоряна в Комсомольске-на-Амуре наблюдали члены Совета Чемпионов Федерации бокса России: двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов и бронзовый призёр Олимпиады в Пекине, трехкратный чемпион Европы Георгий Балакшин.
В соревнованиях участвовали 138 спортсменов 2003-2004 годов рождения из России, Узбекистана, Афганистана, Молдовы, Польши, Беларуси и Украины. Соревнования проводятся в 17-й раз, из которых в 6-й раз - в статусе международных.
Зара Логинова
Категория: Новости / Спорт и туризм