Последние две недели вся Осетия вдруг стало страшно интересоваться теннисом

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Повод для этого был приятный – наш земляк Аслан Карацев буквально стал звездой на Australian Open.

Большинство людей до этого турнира мало что знали об Аслане. Мы собрали для вас пять фактов о новом спортивном герое Осетии.

Аслан Карацев родился в 1993 году во Владикавказе. В 3 года он вместе с семьей переехал в Израиль, где начал играть в теннис. В 12 лет стал чемпионом страны. После этого вернулся в Россию, жил в Ростове, Таганроге, Москве. В 2011 году был признан лучшим юниором России. А затем все же уехал в Европу, в теннисную академию в Германии. Затем были Барселона и, наконец, Минск, где Аслан начал работать с тренером Егором Яцюком. Там он живет и сейчас.

В 2017 году Аслан получил серьезную травму колена, тренируясь в Испании. Она выбила его из тура на полгода – целая вечность для теннисиста. Аслан рухнул в рейтинге, 2018 год он начал в 8-й сотне. Оттуда он выбирался два года.

Основную часть карьеры Аслан выступал на челленджерах и фьючерсах, лишь изредка светясь на турнирах уровня ATP. Прорыв случился после рестарта сезона 2020, когда Аслан вышел в три финала подряд на челленджерах в Чехии, выиграл два титула. А в начале января он впервые в карьере пробился в основу турнира «Большой шлем». С 10-й попытки, на секундочку! Всего после возобновления сезона-2020 Аслан победил в 40 матчах из 47.

27-летний Карацев стал первым спортсменом в период «Открытой эры», которому удалось дойти до полуфинала на дебютном турнире «Большого шлема». Еще один рекорд он установил в матче второго круга с Егором Герасимовым. Он стал первым российским теннисистом, который отдал всего 1 гейм сопернику на «Большом шлеме».

Благодаря фантастическому Australian Open Карацев с понедельника взлетит на 42 строчку рейтинга ATP. Перед турниром он был 114. А еще за 8 матчей в Австралии Аслан заработал более 650 тысяч долларов. Это больше, чем его призовые за всю карьеру – 618 тысяч долларов.

Кстати, после Australian Open Карацев возьмет короткий перерыв, а затем выступит на турнирах в Дохе, Дубае и Майами. Будем следить...

Источник: @Смутное время