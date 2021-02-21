Дмитрий Селюк: Ротенберг совершил подвиг, победив заражение крови. Мы увидим его на поле уже в этом сезоне

/Спорт и туризм/

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал о дальнейших перспективах футболиста.

— Дмитрий, в одном из интервью вы говорили, что Борис Ротенберг размышляет о завершении карьеры, сам же он эти слова опроверг. Как на самом деле?

— Меня, возможно, неправильно интерпретировали. Наоборот, я всегда говорил и говорю: пока Боря не выйдет на поле, он не закончит карьеру. Он не хочет уйти или выходить травмированным. Двух мнений быть может — он вернется на поле, а дальше будет видно. Это задача минимум, к которой игрок сейчас стремится на всех порах.

— Известны ли сроки его окончательного восстановления и возвращения?

— Врачи «Локомотива» всегда говорят острожно, особенно когда дело касается Бори. Будем надеяться, что это произойдет скоро и он начнет тренироваться в общей группе.

— В этом сезоне мы его не увидим?

— Почему? Как раз в этом сезоне мы его и увидим.

— Велись разговоры с новым руководством «Локомотива» о должности в клубе после завершения карьеры?

— Сейчас у клуба много вопросов, которые нужно решать, учитывая постоянные колебания — то Геркус, то Кикнадзе. Геркус, кстати, смотрю, начал в прессе щеки раздувать — только пусть он сперва расскажет, куда делись три миллиона, которые он дал за подписание Медведева (вратарь Никита Медведев перешел в «Локомотив» в статусе свободного агента, — Прим. ред.). Что касается нового руководства, для начала им надо разгрести то, что наделали горе-специалисты до них, поменять часть людей. К Боре они вернутся, но чуть позже. Пока такой конкретики, чтобы генеральный директор пригласил его и говорил на тему будущего, не было. Но Боря в дальнейшем не видит себя вне футбола, это его жизнь.

— Борису уже 34 года. Сколько еще он сможет поиграть и на каком уровне? Будет ли он соответствовать уровню Премьер-лиги?

— Тут дело не в 34 годах. Безусловно, мы понимаем, что время подходит и рано или поздно надо будет красиво закончить. Но сперва надо закончить ситуацию с травмой, восстановление от которой — подвиг, так как у него было заражение крови, и он его победил. И после возвращения он начнет думать о дальнейшей карьере как функционера.

— Вы обсуждали, в каком направлении он хочет двигаться после завершения карьеры?

— У него широкий спектр возможностей. Он будет востребован в разных должностях и направлениях.

— Именно в «Локомотиве»?

— И в «Локомотиве» в том числе. В этом клубе он знает все — и футболистов, и устройство, и все подводные камни. Боря — грамотный человек, у него был опыт в «Динамо», «Ростове», он видел, как все работает в разных клубах и потому может занимать практически любую должность. Впрочем, я бы тут привел цитату из «Трех мушкетеров»: «Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер слишком мало». Понятно, что Боря не пойдет администратором или начальником команды. Ему важно, чтобы его работа была видна и подотчетна, а не выполнялась для галочки, чтобы числиться и получать зарплату, как это делает 100 человек.