Панарин поссорился с девушкой из-за ее отказа танцевать

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Танцы всему виной. По информации источника, Артемий Панарин повздорил с той посетительницей бара в рижском отеле из-за того, что она отказалась с ним танцевать.

Хоккеист якобы потянулся к девушке, а она его оттолкнула. Тогда он потянулся решительнее, ну и понеслось. Степень рукоприкладства за прошедшие десять лет установить едва ли возможно, если оно вообще имело место. Полиция приехала и уехала, помощь врачей не запрашивалась.

Плохая история, и все же, с учетом срока давности, есть подозрение на политический подтекст, месть.

Вообще, подтянутых и жилистых спортсменов на фоне нагрузок быстро развозит от алкоголя, иной раз хватает и бокала крепкого пива. Могут нарушать порядок, ударяет и по ногам, и по голове. Такие же люди, как говорится. Однако во все эти многочисленные легенды — как ветераны керосинили по-черному, днями напролет, — верить не стоит. Спортсмену, лишенному жировой прослойки, много не надо. И, как правило, выходные не длятся более 48 часов.

В общем, все эти истории — из серии «смотря как повернуть». В случае с Панариным вот так повернули.

Источник: «РБ Спорт»