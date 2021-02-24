У «Локомотива» появился новый спонсор на 61 млн рублей

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У московского футбольного клуба «Локомотив» появился новый спонсор — ОАО «Объединенные электротехнические заводы» («Элтеза»), следует из данных на сайте «железнодорожников». Компания является дочерней структурой «Российских железных дорог».

В документах «Локомотива», с которыми ознакомился «РБ Бизнес», говорится, что новый спонсор направит на поддержку клуба почти 61 млн рублей. В свою очередь «Элтеза» получит титул спонсора ФК «Локомотив» и право размещать свой логотип в рекламных материалах клуба, на LED-бортах стадиона и журнале «Наш Локо», также партнерство включает еще ряд рекламных активаций.

Соглашение действует с 1 февраля до конца 2021 года. При этом «Элтеза» обязана выплатить всю сумму по договору авансом.

Ранее «РБ Бизнес» сообщал, что ООО «Энергопромсбыт», еще она структура РЖД, выплатила московскому «Локомотиву» на правах спонсора 70 млн рублей. Контракт между клубом и дочерней структурой действовал до конца 2020 года.

С 1 апреля 2019 года ООО «Энергопромсбыт» также является генеральным спонсором женской команды ФК «Локомотив».

В сезоне-2020/21 «железнодорожники» занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ.