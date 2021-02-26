Александр Алаев: Считаю, что вариант с сокращением РПЛ до 12 команд нереалистичен

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал возможную реформу ФНЛ, а также предположил, что сокращения РПЛ не будет.

«Есть ли столько клубов, чтобы было разделение ФНЛ на две зоны по 16 клубов? Я полагаю, что сейчас на этот вопрос не ответит никто. Ни Алаев, ни Ефремов, ни Соколов, никто. Точного анализа нет. То, что этот формат имеет право на жизнь в перспективе, это точно.

Я говорил на пресс-конференции, что нет смысла делать реформу для галочки. Много разговоров про формат. Нет аналитики. Наша задача сейчас внимательно все это смотреть.

Может ли в следующем сезоне появится плей-офф в ФНЛ? Да, возможен. Но, как мне кажется, пока клубы остановятся на варианте 22 команд-участниц.

Мы обсуждали разные варианты плей-офф. Так, плей-офф среди команд, претендующих на стыки и на борьбу за выживание.

Реформа РПЛ? Я считаю, что вариант с 12 командами нереалистичен. Учитывая, сколько в стране стадионов и что стоит задача развития футбола. Сложно будет объяснить губернаторам, что лига закрывается», — сказал Алаев.