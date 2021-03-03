Долгожитель-автолюбитель Геленджика стал рекордсменом России

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Речь идет о жителе села Архипо-Осиповка Иване Курбакове, который недавно отметил 100-летний юбилей.

Иван Иванович – водитель с большим стажем. И этот стаж, как оказалось, тянет на целый рекорд. На днях геленджичанин получил сертификат «Книги рекордов России». Он гласит, что Иван Кубаков стал рекордсменом за наибольший возраст водителя транспортного средства категории «В» в России. Такое достижение отмечено записью №3245 в книге рекордов.

На момент постановки рекорда, а это 25 ноября 2020 года, автолюбителю исполнилось 99 лет 10 месяцев и 17 дней.

Поздравляем Ивана Ивановича с этим достижением и от всей души желаем ему крепчайшего здоровья и долгих лет жизни!

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик