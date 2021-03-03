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Поздравляем Михаила Гильманова с серебром чемпионата России по боевому самбо в Оренбурге!

Миша воше?л в состав сборнои? страны и будет представлять Россию в мае на чемпионате Европы в Линьяно-Саббьядоро (Италия).

Медаль нашего спортсмена стала первои? для Новороссии?ска в истории боевого самбо. Ранее еще? никому не удавалось прои?ти в финал чемпионата России по самбо в истории нашего города.
Желаем успешно выступить на предстоящих международных стартах!
Данил Сотников
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Категория: Новости / Спорт и туризм

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