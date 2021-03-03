/Спорт и туризм/
Поздравляем Михаила Гильманова с серебром чемпионата России по боевому самбо в Оренбурге!
Миша воше?л в состав сборнои? страны и будет представлять Россию в мае на чемпионате Европы в Линьяно-Саббьядоро (Италия).
Медаль нашего спортсмена стала первои? для Новороссии?ска в истории боевого самбо. Ранее еще? никому не удавалось прои?ти в финал чемпионата России по самбо в истории нашего города.
Желаем успешно выступить на предстоящих международных стартах!
Желаем успешно выступить на предстоящих международных стартах!
Данил Сотников
Категория: Новости / Спорт и туризм