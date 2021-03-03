Галицкий сократил личные вложения в «Краснодар» до 1,21 млрд рублей

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Российский предприниматель Сергей Галицкий вложил в футбольный клуб «Краснодар» 1,21 млрд рублей личных средств в течение 2020 года, следует из документов клуба.

Годом ранее прямые вложения акционеров клуба составили 1,556 млрд рублей.

Футбольный клуб «Краснодар» принадлежит Галицкому (66,67%) и компании ЗАО «Объединенный капитал» (33,33%).

Кроме того, в 2020 году «Краснодар» получил еще 445 млн в качестве выплаты услуг по размещению спонсорской рекламы через компанию Lavreno Ltd, аффилированную с Сергеем Галицким.

По итогам 2020 года клуб получил выручку от продаж в размере 1,47 млрд рублей, что вдвое ниже результатов за 2019 год.

Доходы от трансляций составили 277,5 млн рублей, продажа билетов – 324,1 млн рублей, а спонсорская реклама – 676,2 млн рублей.

Вместе с тем клуб заработал 7,949 млрд рублей по статье «прочие доходы». Так, трансферы принесли «Краснодару» 1,37 млрд рублей, бонусы за участие в еврокубках составили 2,51 млрд рублей. Кроме того, клуб получил 32,4 млн рублей от РПЛ за расторжение контракта между IMG и телеканалом «Матч ТВ».

Зарплатная ведомость клуба по итогам года составила 3,827 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 28,5%.

Всего по итогам 2020 года «Краснодар» получил убыток в размере 65 млн рублей. Годом ранее убыток составлял 1,967 млрд рублей, а в 2018 клуб получил прибыль в размере 1,2 млн рублей.

Источник: «РБ Бизнес»