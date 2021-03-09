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Во вторник Кокорин приступит к индивидуальным тренировкам

Пока российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин будет заниматься в щадящем режиме. Он восстанавливается после повреждения.

После ничьей в домашнем матче против «Пармы» (3:3) завтра «Фиорентина» должна вернуться к полноценным тренировкам. И, по информации итальянских источников, на поле должен вернуться и российский новобранец «фиалок» Александр Кокорин.

Он, напомним, получил повреждение прямой мышцы левого бедра в игре с «Ромой» и предварительно должен был пропустить не менее недели.

В пресс-службе «Фиорентины» пока не называют точных сроков возвращения Кокорина в группу, но данные о возвращении в тренировочный процесс подтверждают. Клубные доктора продолжат пристально следить за состоянием, но, по информации пресс-службы, они дают оптимистичные прогнозы относительно возвращения Александра.

Если восстановление пойдет быстрее запланированного, возможно, мы увидим нашего футболиста уже в ближайшем матче против «Беневенто», но такая вероятность на данный момент минимальна.

Источник:  «РБ Спорт»

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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