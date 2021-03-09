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Буйство грации и красок к празднику

В эти дни в Геленджике проходит открытый чемпионат по художественно гимнастике, посвящённый Международному женскому дню.

В соревнованиях принимают участие порядка 300 юных спортсменок со всего Краснодарского края и соседних регионов.

Помимо индивидуальных зачётов, на чемпионате соревнуются 45 команд по групповым упражнениям. Возраст участниц от 5 до 16 лет. Побороться за кубок курорта гимнастки приехали из Ростова - на - Дону, Ставрополя, Сочи, Краснодара, Новороссийска и Темрюка.

Художественная Гимнастика в Геленджике пользуется огромной популярностью. Об этом говорит и количество местных участниц на предпраздничном чемпионате – их более ста. Воспитанницы спортшколы «Виктория» уже отличились, завоевав 1 место в групповых соревнованиях по программе второго юношеского разряда и 2 место по программе первого юношеского разряда. Желаем нашим юным спортсменкам успехов и в личном зачёте!

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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