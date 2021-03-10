Папа, мама, я – спортивная семья!
В преддверии Международного женского дня в «Фортуне» прошёл муниципальный этап краевых спортивных соревнований «Папа, мама, я».
Традиционное для геленджичан мероприятие в этом году отличается тем, что вместо прыжков в мешках и подобных развлечений, соревнования проходили на базе нормативов ГТО.
В веселых стартах приняли участие 15 семей курорта. Команды соревновались в челночном беге, отжиманиях и упражнениях на пресс, прыжках в длину и бросках мяча в баскетбольное кольцо. Самому юному участнику сегодняшнего семейного турнира всего 5 лет.
Победители определялись по сумме очков за все упражнения. По справедливости папы, мамы и дети соревновались друг с другом. В итоге пьедестал заслуженно заняли:
1-е место – семья Малашкиных;
2-е место – семья Пискловых;
3-е место – семья Чебаненко.
На таких добрых и весёлых соревнованиях проигравших быть не может, поэтому все участники получили грамоты участников и сладкие подарки. А победители – чета Малашкиных - будут отстаивать честь курорта на соревнованиях в Краснодаре!
Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
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