Поздравляем наших спортсменов!

/Спорт и туризм/

6 марта в Армавире прошло первенство ЮФО по дзюдо до 15 лет, которое являлось отборочным к первенству России в Новороссийске.

Спортсмены СК «Патриот» завоевали бронзу в общекомандном зачёте, заняв 3 место в демонстрации техники КЮ и командных соревнованиях.