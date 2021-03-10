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Поздравляем наших спортсменов!
6 марта в Армавире прошло первенство ЮФО по дзюдо до 15 лет, которое являлось отборочным к первенству России в Новороссийске.
Спортсмены СК «Патриот» завоевали бронзу в общекомандном зачёте, заняв 3 место в демонстрации техники КЮ и командных соревнованиях.
В составе нашей команды боролись:
38 кг. - Богдан Басенко
42 кг. - Эмиль Хачатрян
46 кг. - Иван Путинцев
50 кг. - Никита Матвейчук
55 кг. - Арсений Шейкин
60 кг. - Эдуард Галумян
66 кг. - Богдан Гаврилов
73 кг. - Давид Жалаук
+73 кг. - Кирилл Харин
Также в командных соревнованиях среди девочек 3 место заняла команда «Краснодарский край - 2», в составе которой боролась Ульяна Провоторова.Данил Сотников
Категория: Новости / Спорт и туризм