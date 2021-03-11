До 31 марта потенциальные участники РПЛ должны назвать стадион, где будут играть

/Спорт и туризм/

В РПЛ пояснили нюансы процедуры лицензирования для потенциальных участников чемпионата следующего сезона. Ранее на сайте лиги появилось сообщение о том, что лига провела совещание с клубами, которые претендуют на лицензию РПЛ в следующем сезоне («Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Оренбург», «Торпедо», «Алания», «Велес» и «Балтика»).

«На совещании клубам ФНЛ рассказали о направлениях и целях развития РПЛ, а также об основных принципах лицензирования и критериях, за которые отвечает Лига – инфраструктурном и кадрово-административном», — говорилось в сообщении лиги.

Под критериями, за которые отвечает лига, как пояснили в пресс-службе РПЛ, имеются ввиду «те критерии, которые делятся на разряды D и Е. Критерии разряда D обязательны к исполнению, иначе клуб не получит лицензию. Критерии разряда Е тоже обязательны, но их исполнение может быть отложенным — отсрочка при этом влечет штрафные санкции.

Обязательный инфраструктурный критерий (D) — нахождение стадиона в зоне регистрации субъекта. У стадиона не может быть явных архитектурных изъянов, он не может находиться на ремонте или реконструкции и должен соответствовать техническому регламенту.

Критерий разряда Е — обеспечение определенного уровня сервиса и комфорта. Есть 24 пункта, выполнение которых оценивает выездная комиссия РПЛ. Минимум, который должен набрать клуб для соответствия этому критерию — 15 пунктов из 24.

Что касается кадрово-административного критерия, то в клубе должен быть введен функционал матч-менеджера, второго сотрудника по безопасности, специалиста по реабилитации и физиотерапевта (разряд Е), а также должен быть специалист по маркетингу (разряд D).

Оценив эти критерии, лига формирует отчет для комиссии РФС по лицензированию».

До какого срока клубы должны назвать стадион, на котором планируют играть в РПЛ?

«Как правило, до 31 марта, но клубы и позже подают документы. Вплоть до того момента пока не приехала комиссия», — сообщили в РПЛ «РБ Спорт».