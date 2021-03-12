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Короли ринга, которые болеют ставками на спорт

Бокс и ставки на спорт - два взаимосвязанных мира. Кажется даже, что они становятся все более зависимыми друг от друга - букмекеры спонсируют спортсменов, а турниры подпитывают их бум.

Однако бывают случаи, когда взаимозависимость заходит слишком далеко.

Флойд Мэйвезер – инстакороль ставок

Флойд Мэйвезер не перестает зарабатывать деньги боксом, даже когда он больше не участвует в боевых действиях, и пример этого, когда он сделал ставку в букмекерской конторе Пин Ап Бет и выиграл 20 000 долларов благодаря победе Теофимо Лопеса.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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