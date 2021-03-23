«Краснодар» обратился в ЭСК по поводу третьего гола «Динамо»

/Спорт и туризм/

«Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по поводу оценки ключевого эпизода матча 23 тура РПЛ с «Динамо».

В концовке встречи «Динамо» забило третий мяч, вырвав победу.

Речь идет о голе динамовского форварда Тюкавина. В эпизоде на 80-й минуте в борьбе за мяч с Тюкавиным упал защитник «быков» Литвинов. Арбитр Казарцев после просмотра VAR гол засчитал. В «Краснодаре» считают, что Тюкавин нарушал правила в борьбе за мяч.

Тюкавин боролся за мяч с Литвиновым и, как показалось, немного подтолкнул оппонента. Но рефери посчитал, что борьба носила спортивный характер.

Ранее «Краснодар» уже выражал недовольство судейством. После матча первого круга со «Спартаком» работу арбитра Безбородова жестко раскритиковал гендиректор краснодарцев Хашиг.

Источник: «РБ Спорт»