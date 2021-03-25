ГЕЛЕНДЖИК ГОТОВИТСЯ К «IRONSTAR GELENDZHIK 2021»

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Соревнование будет проходить на курорте в течение нескольких дней в конце мая.

Сегодня состоялось рабочее совещание с организаторами «IRONSTAR Gelendzhik 2021» и сотрудниками администрации курорта. Главная задача – проработать механизм проведения двухдневных соревнований, которые запланированы на 21-22 мая.

Триатлон «IRONSTAR Gelendzhik 2021» включает в себя три вида гонок: велозаезд на 90 км по ул. Луначарского, заплыв в бухте на 1,9 км и забег по набережной на 20 км.

По словам представителей «IRONSTAR Gelendzhik 2021», интерес к Геленджику очень высок. Все слоты, предложенные желающим, были разобраны за рекордные две недели! Ожидается, что только в велозаезде примут участие 1,5 тысячи человек! В общей сложности их будет более двух тысяч, так как приедут болельщики и члены семей участников.

А учитывая, что май – время, когда в Геленджике уже есть отдыхающие, а в гонке задействованы территории центральной части города, специалистам важно учесть все нюансы, чтобы избежать накладок.

Организаторы «IRONSTAR Gelendzhik 2021» и представители администрации курорта договорились о плотном взаимодействии по всем направлениям.

По мнению организаторов триатлона, майский «IRONSTAR Gelendzhik 2021» станет пилотным. И если мероприятие пройдет без каких-либо шероховатостей, то Геленджик станет домом для такого масштабного мероприятия.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик