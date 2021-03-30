В КГИК прошел футбольный матч

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В Краснодарском государственном институте культуры 29 марта состоялся первый после карантина футбольный матч между студенческими командами.

Игра была приурочена ко Дню работника культуры.

Между собой соревновались студенты разных факультетов. Два тайма по 30 минут завершились со счетом – 5:2. Больше всего голов забил студент колледжа КГИК Алексей Куропаткин. На его счету три мяча в ворота соперника.

Матч организовал студенческий спортивный клуб.

Источник: пресс-служба ректора КГИК