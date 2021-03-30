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Новороссийцы завоевали 4 медали на первенстве Юга по самбо
С 25 по 28 марта в Новороссийске прошло первенство ЮФО по самбо среди юношей и девушек 2005-2007 гг.р.
Более 400 самбистов из Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Севастополя боролись на ковре СК «Патриот» за медали соревнований. Также призёры соревнований занявшие 1-3 место получили право побороться на первенстве России по самбо, которое пройдёт в Новороссийске с 21 по 26 апреля.
Патриотовцы на этих соревнованиях завоевали четыре медали!
Победил на соревнованиях и выполнил норматив «кандидата в мастера спорта по самбо» Ярослав Ясницкий (в/к свыше 88 кг.).
Бронзовыми призёрам юга стали Максим Колбасов (в/к 71 кг.), Вадим Ткаченко (в/к 79 кг.) и Полина Шершевило (в/к 44 кг).
Поздравляем наших спортсменов и желаем удачно выступить на домашнем первенстве страны!
Данил Сотников
Категория: Новости / Спорт и туризм