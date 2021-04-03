Владимир Синяговский: Государство продолжит развивать социальную поддержку граждан

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В Геленджике в спорткомплексе «Фортуна» прошёл второй этап Открытой Спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» для людей с ограниченными возможностями, который включал в себя соревнования по дартсу.

Впервые в турнире приняли участие 178 параспортсменов из 18 муниципальных образований Краснодарского края. В открытии соревнований приняли участие: депутат государственной Думы Владимир Синяговский, вице-спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Алтухов, председатель городской Думы г. Геленджик Михаил Дмитриев, председатель Общественной организации Краснодарского края «Мир без границ» Виталий Козырев.

— Я уверен, что нынешние соревнования Открытой Спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» для людей с ограниченными возможностями – это не просто спортивные состязания, — считает депутат российского парламента от Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский. – Это очевидный показатель того, что мы выходим победителями из длительной борьбы с пандемией! Обратите внимание – в этом году в Спартакиаде приняло участие рекордное количество участников. Появились новые виды соревнований, а на трибунах, много болельщиков, которые активно поддерживают спортсменов. Их было бы больше, но пока, надо соблюдать дистанцию.

Наше государство продолжает развивать меры социальной поддержки своих граждан. Я от всей души благодарен своим коллегам – представителям городского и краевого руководства, социальным службам, общественным организациям за их помощь и поддержку в проведении этого важнейшего мероприятия!