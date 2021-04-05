Геленджик подписал соглашение с министерством спорта Краснодарского края

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Геленджик с рабочим визитом посетил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов.

В администрации курорта министр подписал с главой Геленджика Алексеем Богодистовым соглашение о взаимодействии в сфере физической культуры и спорта на территории нашего города. Также Алексей Владимирович провел совещание, посвящённое организации фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».

Фестиваль пройдёт 4 мая на площадке гольф-клуба «Геленджик Гольф Резорт». Программа фестиваля включает в себя турниры по гольфу, керлинггольфу и шахматам.

Геленджик – город спортивный. Порядка 60 000 человек у нас регулярно занимаются физкультурой. Из новшеств: в сфере расширения возможностей Геленджика для тех, кто ведёт активный и здоровый образ жизни, разрабатываемые пешие маршруты. В настоящее время по поручению губернатора в Геленджике разрабатываются маршруты терренкура на территории Маркотхского хребта.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик