Константин Цзю: Знаю, что команда Тима разговаривает с Зерафа, он хорошо «продает» бои

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Известный в прошлом российский боксер Константин Цзю рассказал о возможном следующем сопернике своего сына Тимофея.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов сообщил «РБ Спорт», что австралийская команда Тима Цзю начала переговоры по организации боя с действующим чемпионом мира WBО в первом среднем весе Брайаном Кастаньо. При этом, по данным австралийских СМИ, Цзю предлагают провести бой с экс-чемпионом WBО Океании Майклом Зерафа, за который сын великого российского боксера получит 1 млн долларов.

- Пока я знаю только то, что они могут разговаривать с Зерафа, - рассказал Цзю-старший. - Он недавно выиграл у Мандайна. Это неплохой боец, много говорящий, он хорошо «продает» бои. Наверное, это последний в Австралии сильный соперник.

- Реально ли увидеть бой в России?

- Все зависит от того, как договорятся. Все зависит от финансов, которые мы можем предложить здесь. В Австралии есть компания, которая этим занимается. Каждый бой может зарабатывать от телевидения, билетов и рекламы. Но сколько у нас телевидение платит? Как организовывать бой, если ТВ не платит ничего? Проводить бои только с продажей международных прав. Я этого очень хочу, чтобы Тим провел бой в России. Это сделать реально, но сложно.

- О возможной организации боя в России говорил и Хрюнов.

- Он хоть что может говорить. Но только я имею право представлять сына в России, поэтому, пока он ко мне не обратится, ничего не будет.

31 марта в австралийском Ньюкасле сын легендарного российского чемпиона Кости Цзю одержал свою 17 победу. Тимофей досрочно победил ирландца Денниса Хогана и стал официальным претендентом на бой за титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе.