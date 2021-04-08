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В Новороссийском СК «Патриот» завершилось первенство России по дзюдо до 15 лет
Победы в общем зачете как у юношей, так и у девушек одержали команды, представляющие Краснодарский край.
Во второй день турнира продолжились соревнования по олимпийскому дзюдо - четвертьфиналы, полуфиналы и встречи за медали. Призовые места распределились так. В мужской части турнира на первом месте Краснодарский край-1, вторые - ПФО-1, на третьем месте - команда Северного Кавказа. В женской части победу одержала команда ПФО-1, на втором - Краснодарский край-1, на третьем - Краснодарский край-2.
C учетом результатов, продемонстрированных в первых день, определились также победители и призеры в общем зачете. Лучшими по сумме очков, набранных за демонстрацию техники и олимпийское дзюдо, стали команда Краснодарский край-2 у девушек, за которую выступала новороссийская дзюдоистка Ульяна Провоторова и команда Краснодарский край-1 - у юношей.
Второе место у девушек заняла команда ЦФО-3, третье - Краснодарский край-1. У юношей "серебро" в общем зачете завоевала команда "Урал-Западная Сибирь"-1, "бронзу" - команда "ПФО-1". Напоминаем, что, занявших места на итоговом пьедестале почета, помимо спортивных наград, получат право пройти обучение в Международном детском центре «Артек» в составе профильных отрядов по дзюдо.
Алексей Поляков
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