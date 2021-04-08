В Новороссийском СК «Патриот» завершилось первенство России по дзюдо до 15 лет

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Победы в общем зачете как у юношей, так и у девушек одержали команды, представляющие Краснодарский край.

Во второй день турнира продолжились соревнования по олимпийскому дзюдо - четвертьфиналы, полуфиналы и встречи за медали. Призовые места распределились так. В мужской части турнира на первом месте Краснодарский край-1, вторые - ПФО-1, на третьем месте - команда Северного Кавказа. В женской части победу одержала команда ПФО-1, на втором - Краснодарский край-1, на третьем - Краснодарский край-2.