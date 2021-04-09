Власти Крыма ожидают, что легализация «гостевых домов» принесет в бюджет 600 млн рублей

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В Крыму намерены вывести из серой зоны малые объекты размещения туристов.

По мнению Минтуризма республики, это существенно усилит поступление налогов в бюджет. Легализация «гостевых домов» позволит привлечь в бюджет Крыма уже за первый год около 600 млн руб. дополнительных налогов, сообщил министр туризма республики Вадим Волченко. По данным министра, сейчас в Крыму почти 7 тыс. таких объектов.

«Это и не частный дом, и не гостиница – это некое отдельное средство размещения, которое мы предлагаем назвать «гостевым домом» и ввести соответствующее понятие в закон о туризме», – рассказал Волченко.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов поручил подготовить законопроект по легализации частных объектов размещения и внести в законодательство понятие «гостевой дом». Сообщается, что согласованные с федеральным правительством законодательные меры будут приняты в ближайшее время.

Источник: #ЦентрЮг