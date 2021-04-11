Объявлен состав сборной России на первенство мира по боксу среди юниоров и юниорок

/Спорт и туризм/

На первенство мира по боксу среди юниоров и юниорок 2002-2003 годов рождения, которое пройдёт в польском городе Кельце с 10 по 24 апреля, отправятся 20 российских спортсменов из 9 регионов страны.

Сборная команда России по боксу среди юниоров:

До 49 кг – Роберт Бадалян, Московская область;

До 52 кг – Евгений Жоров, Краснодарский край;

До 56 кг – Алексей Шендрик, Москва;

До 60 кг – Тенгиз Котоян, Краснодарский край;

До 64 кг – Микаил Зайнулабидов, Дагестан;

До 69 кг – Чеэрав Ашалаев, Дагестан;

До 75 кг – Михаил Усов, Курская область;

До 81 кг – Василий Каверин, Иркутская область;

До 91 кг – Рамазан Дадаев, Владимирская область;

Свыше 91 кг - Иван Онищенко, Тульская область.

Старший тренер – Виктор Васильевич Супрун

Сборная команда России по боксу среди юниорок:

До 48 кг – Диана Ермакова, Московская область;

До 51 кг – Линькова Валерия, Краснодарский край

До 54 кг – Анастасия Кириенко, Москва;

До 57 кг – Алина Кантемирова, Московская область;

До 60 кг – Дарья Пантелеева, Московская область;

До 64 кг – Азалия Аминева, Республика Башкортостан;

До 69 кг – Анастасия Холуева, Московская область;

До 75 кг – Маргарита Зуева, Московская область;

До 81 кг – Ксения Олифиренко, Московская область;

Свыше 81 кг – Татьяна Богданова, Иркутская область.

Старший тренер – Александр Юрьевич Михайлов

Отметим, что всего в первенстве мира примут участие боксёры из 66 стран - 160 юниорок и 327 юниоров.

Константин Петров