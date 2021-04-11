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Объявлен состав сборной России на первенство мира по боксу среди юниоров и юниорок
На первенство мира по боксу среди юниоров и юниорок 2002-2003 годов рождения, которое пройдёт в польском городе Кельце с 10 по 24 апреля, отправятся 20 российских спортсменов из 9 регионов страны.
Сборная команда России по боксу среди юниоров:
До 49 кг – Роберт Бадалян, Московская область;
До 52 кг – Евгений Жоров, Краснодарский край;
До 56 кг – Алексей Шендрик, Москва;
До 60 кг – Тенгиз Котоян, Краснодарский край;
До 64 кг – Микаил Зайнулабидов, Дагестан;
До 69 кг – Чеэрав Ашалаев, Дагестан;
До 75 кг – Михаил Усов, Курская область;
До 81 кг – Василий Каверин, Иркутская область;
До 91 кг – Рамазан Дадаев, Владимирская область;
Свыше 91 кг - Иван Онищенко, Тульская область.
Старший тренер – Виктор Васильевич Супрун
Сборная команда России по боксу среди юниорок:
До 48 кг – Диана Ермакова, Московская область;
До 51 кг – Линькова Валерия, Краснодарский край
До 54 кг – Анастасия Кириенко, Москва;
До 57 кг – Алина Кантемирова, Московская область;
До 60 кг – Дарья Пантелеева, Московская область;
До 64 кг – Азалия Аминева, Республика Башкортостан;
До 69 кг – Анастасия Холуева, Московская область;
До 75 кг – Маргарита Зуева, Московская область;
До 81 кг – Ксения Олифиренко, Московская область;
Свыше 81 кг – Татьяна Богданова, Иркутская область.
Старший тренер – Александр Юрьевич Михайлов
Отметим, что всего в первенстве мира примут участие боксёры из 66 стран - 160 юниорок и 327 юниоров.
Константин Петров
Категория: Новости / Спорт и туризм