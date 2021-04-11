Министр спорта МО: «Кайрат-Москва» намерен арендовать стадион «Зоркий»

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Министр спорта Московской области рассказал, что в администрацию Красногорского района обратилось руководство клуба «Кайрат-Москва» с просьбой арендовать стадион «Зоркий».

Ранее стало известно, что президент алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев решил создать новый клуб в Подмосковье, который будет базироваться в Красногорске.

- Команда обратилась к нам в администрацию Красногорска, чтобы арендовать стадион и сделать его домашней ареной, - сказал Терюшков. - Они хотят играть на стадионе «Зоркий». Сейчас все в процессе переговоров.

- Получается, это правда, что казахстанский «Кайрат» будет в Московской области?

- На самом деле, я думаю, что это может быть не тот «Кайрат». Клуб мог только взять это название. Надо спрашивать об этом у учредителя.

- А кто учредитель?

- Муниципалитет ведет переговоры. Я даже не знаю.

Источник: «РБ Спорт»