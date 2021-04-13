Юрий Семин: Рыжиков многое дал футболу и правильно сделал, что стал тренером

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Тренер-консультант футбольного клуба «Красава» Юрий Семин прокомментировал назначение вратаря Сергея Рыжикова главным тренером команды.

Ранее известный блогер Евгений Савин объявил, что создаст свой футбольный клуб «Красава», который будет заявлен в ПФЛ. Возглавит команду Рыжиков, а Семин будет консультировать клуб по просмотрам игроков, контрольным матчам и играм чемпионата.

- Я не в настолько близких административных делах, так что не вмешиваюсь ни в какие вопросы. Официально я не могу даже комментировать что-то, - сказал Семин. - Единственное могу сказать, что Сергей – хороший парень. Верой и правдой служил футболу. Хорошо себя проявил. Он очень многое дал российскому футболу. Всегда был очень профессионален, выигрывал чемпионаты. Удачи ему в тренерской карьере. Это очень правильный и хороший шаг.

- Но какие-то консультации и советы у него с вами уже были?

- Когда будут нужны советы, тогда будем советовать.

Источник: «РБ Спорт»