Решение ЭСК по судейским моментам матча «Локомотив» — «Спартак» было однозначным: 6-0

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Стали известны подробности решения экспертно-судейской комиссии по обращению «Спартака» на судейство матча с «Локо» в рамках 25 тура РПЛ.

Красно-белые обратились в ЭСК по трем моментам. «На 44-й минуте не был назначен пенальти в ворота «Локо». По нашему мнению, Квинси Промес был на мяче первым, при этом игрок соперника Александр Сильянов ударил по его ноге, а не по мячу», - цитата сайта «Спартака».

Два других эпизода также произошли в штрафной площади «Локомотива» на 57-й и 87-й минутах: не были назначены 11-метровые за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова».

По всем трем эпизодам мнение ЭСК было однозначным: шесть экспертов (в том числе четверо иностранцев) признали правоту арбитра Кирилла Левникова. Два члена ЭСК - отец арбитра, Николай Левников, и Сергей Зуев (инспектор матча) - в голосовании участия не принимали.

Источник: «РБ Спорт»