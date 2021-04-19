Боксёр из Краснодарского края победил на первенстве России по боксу

/Спорт и туризм/

Никита Манасихин из Краснодарского края стал обладателем золотых наград первенства России по боксу среди юношей 15-16 лет.

В посёлке Витязево в Краснодарском крае завершилось первенство России по боксу среди юношей 2005-2006 г.р. Поединки проходили в течение 6 дней на базе ЛОК «Витязь».

В финале соревнований 17 апреля Никита Манасихин (до 50кг) победил Артема Назарова из Красноярского края и завоевал золотые медали.

Отметим также, что ещё пятеро представителей Краснодарского края стали обладателями бронзовых наград: Родион Самоловов (до 48 кг), Рант Агаджанян (до 50 кг), Иван Карачинцев (до 57 кг), Андрей Сень (до 66 кг), Артём Диланян (до 75 кг).

Всего в первенстве приняли участие 278 спортсменов в 13 весовых категориях.

Константин Петров, пресс-секретарь Федерации бокса России