Бунт на футбольном корабле

/Спорт и туризм/

12 клубов объявили о запуске Суперлиги – нового соревнования не под эгидой УЕФА.

В Суперлигу вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

Предполагается, что в лиге будет 20 команд - 15 постоянных и 5 сменных.

Начать турнир планируют в августе. Матчи будут проходить в середине недели вместо Лиги чемпионов, поэтому команды смогут выступать в своих чемпионатах.

Формат: две группы по 10 команд в два круга, то есть каждый гарантированно проведет 18 матчей. Из группы выходят по три лучших команды, а четвертая и пятая играют два матча за плей-офф. Далее – стандартный плей-офф.

Стартовая выплата 15 основателям – 3,5 миллиарда евро (суммы от 89 до 310 млн).

Основатели-инициаторы – Флорентино Перес («Реал»), два его заместителя – Джоэль Глэйзер («МЮ») и Андреа Аньелли («Ювентус»).

«Бавария» и ПСЖ пока отказались участвовать.

АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1 – все топ-чемпионаты публично против Суперлиги.

УЕФА обещает дисквалифицировать из своих соревнований каждый клуб и каждого игрока, которые поучаствуют в Суперлиге. Более того, УЕФА подаст иск на 50-60 миллиардов евро на каждый из клубов.

Источник: @Смутное время