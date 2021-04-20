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Новороссийские десантники победили в чемпионате ВДВ по дзюдо

17 апреля на базе Тульского воздушно-десантного соединения состоялся чемпионат Воздушно-десантных войск по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены соединений и воинских частей ВДВ.
Всего в турнире приняли участие 64 спортсмена в составе девяти команд.
Команда Новороссийского соединения заняла первое место в командном зачете, вторыми стали военнослужащие из Гвардейского Рязанского Высшего Воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова В.Ф., третьими стали спортсмены из Кубинки.
Результаты военнослужащих 7-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии:
60 кг. рядовой Дамир Биккузин - 3 место
66 кг. гвардии младший сержант Александр Казаков - 3 место
73 кг. рядовой Самвел Бабиньян - 2 место
81 кг. рядовой Дмитрий Гребенников - 5 место
90 кг. гвардии младший сержант Станислав Ретинский - 1 место
100 кг. гвардии сержант Ромик Гомцян - 7 место
Свыше 100 кг. рядовой Джамал Мгоев - 1 место
Подготовил команду гвардии старший сержант Дмитрий Андриянов.
Данил Сотников
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Категория: Новости / Спорт и туризм

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