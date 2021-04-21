Андрей Червиченко: С отстранением Вилкова опоздали лет на десять

/Спорт и туризм/

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью высказался по поводу ситуации с отстранением арбитра Михаила Вилкова. Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что Вилков пожизненно отстранен от судейства из-за утраты доверия.

«С отстранением Вилкова опоздали лет на 10. Настоящего поджопника он заслужил года три назад. Так, чтобы его убрали с концами и навсегда с ним распрощались. Чудеса, которые вытворял Вилков, никто не делал.

Не скажу, что он хуже всех. Но он всегда как-то все исполнял это цинично. Слышал в кулуарах, что и в этот раз он рассчитывал, что его прикроет инспектор», — заявил Червиченко.

Ранее стало известно, что 41-летний уроженец Нижнего Новгорода пожизненно отстранен от обслуживания футбольных матчей. Арбитр, который провел 175 матчей в РПЛ, не будет включен в список судей, которых допустят к работе в сезоне-2021/22.

41-летний Вилков являлся арбитром ФИФА до 2019 года. Он известен спорными судейскими решениями в матчах чемпионата России. В частности, поединок «Локомотива» и «Ростова» ознаменовался рядом спорных решений арбитра, которые после игры многие критиковали.

Источник: «РБ Спорт»