Решение экспертов по удалению Ахметова — 7:1

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Голосование экспертов ЭКС РФС по удалению Ахметова в дерби 7:1 в пользу того, что рефери ошибся, приняв решение показать красную карточку армейцу в матче со «Спартаком».

Напомним, Ахметов получил прямую красную карточку на 37-й минуте за грубый фол против Александра Соболева. Она была показана после просмотра арбитром ВАР.

Встреча завершилась победой «Спартака» с минимальным счетом. Единственный мяч на 52-й минуте забил Джордан Ларссон.

Для ЦСКА это поражение стало уже третьим подряд. Армейцы имеют в своем активе 46 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. «Спартак» набрал 50 пунктов, команда расположилась на третьей позиции.

Источник: «РБ Спорт»