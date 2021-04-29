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По информации «РБ Спорт», нападающий «Ростова» Владимир Обухов до 4 мая должен предоставить письменные объяснения по допинговому делу в ФИФА.

В середине марта стало известно, что ФИФА возбудила дела в отношении двух российских футболистов и одной футболистки по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В число подозреваемых входят два бывших игрока «Торпедо» Обухов и Иван Князев, а также экс-вратарь юниорской сборной Дарья Мещерякова.

По нашим данным, сейчас футболисты должны до 4 мая предоставить письменные объяснения в ФИФА. Официально разбирательство в организации еще не началось. Решение проводить ли его комитет примет только после получения документов от подозреваемых. Сейчас идет подготовительная работа.

Обухов выступал за «Торпедо» в 2013 году. ФИФА считает, что допинг-проба футболиста, взятая тогда на сборах молодежной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещенного вещества — метандиенона.