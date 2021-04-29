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РФС будет отстранять причастных к банкротству футбольных клубов в России

По информации «РБ Спорт», РФС будет отстранять вплоть до пожизненного срока причастных к банкротству футбольных клубов в России.

Члены исполкома утвердили изменения в регламент организации. Теперь лицам, по вине которых в России был ликвидирован какой-либо футбольный клуб, будет грозить дисквалификация от футбольной деятельности вплоть до пожизненного срока. Рассматриваться будут причастные к обанкротившемуся клубу в течение последних двух лет. В их число могут попасть не только футбольные менеджеры, но даже политики, которые давали гарантии финансирования и не выполнили их.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что после окончания сезона РПЛ перестанет существовать «Тамбов», который испытывает серьезные финансовые проблемы. У клуба накопились долги на сумму более 500 млн рублей.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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