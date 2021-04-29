Туапсинец стал призёром турнира по шахматам спартакиады «Мир без границ»

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Соревнования по шахматам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья подвели свои итоги в Туапсинском районе.

Турнир состоялся в рамках открытой Спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ», организованной при поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации Владимира Синяговского.

В интеллектуальной битве на базе новомихайловской спортшколы № 10 сразились порядка 70 спортсменов из 15 муниципалитетов региона. Честь района защищали трое участников, один из которых удостоился награды. Пётр Иванович Семёнов, представлявший ТМО ВОС, завоевал бронзу в категории «спорт слепых», разделив пьедестал с соперникам из станицы Северской и Анапы. Все участники спартакиады получили памятные подарки, а победители и призёры были награждены кубками, медалями и грамотами.

Источник: https://xn--c1acbaa4bgfdbdqep5f7duc.xn--p1ai/2021/04/27/tuapsinec-stal-prizyorom-turnira-po-shaxmatam-spartakiady-mir-bez-granic/