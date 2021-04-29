Знаменитые спортсмены Кубани сыграли в пионербол с учениками коррекционной школы в Краснодаре

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В Краснодаре прошел спортивный праздник для учеников специальной (коррекционной) школы.

Благотворительный фонд «Доступный спорт», учредителем которого с 2014 года является чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Дмитрий Пирог, продолжает реализацию проекта «Чемпионы – детям», направленного на поддержку благотворительных инициатив для детского спорта.

Вместе с парламентарием в гости в краснодарскую спецшколу №26, где обучаются свыше 400 детей с тяжелыми нарушениями речи, пришли чемпионка мира по волейболу Ольга Фатеева, обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола Алексей Ежов и президент Благотворительного фонда «Доступный спорт», председатель Краснодарского краевого отделения Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник.

В течение часа они отвечали на вопросы детей. Каждый из спортсменов рассказал собственную историю о пути к успеху, о том, как удавалось совмещать спорт и учебу, а также поделился своими достижениями и дал совет подрастающему поколению.

Затем звезды отечественного волейбола провели для детей «Зарядку с чемпионом», после которой сыграли с ними в пионербол. Победителей этого товарищеского турнира и лучших игроков чемпионы наградили памятными призами, а школе от благотворительного фонда «Доступный спорт» они передали волейбольные мячи, на которых оставили свои автографы.

«Адаптивное физическое воспитание, социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе через спорт – это замечательная практика и важное направление в работе фонда «Доступный спорт», — сказал Дмитрий Пирог.

Источник: Благотворительный фонд Дмитрия Пирога "Доступный спорт"