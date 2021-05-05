«Краснодар» ищет иностранцев на три позиции

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По информации «РБ Спорт», «Краснодар» в летнее трансферное окно намерен укрепить три позиции. Южане планируют активную трансферную кампанию.

По данным идет и позиции центрального защитника, опорника и центрфорварда. Все кандидаты на эти позиции — иностранцы. В то же время клуб разгрузит заявку от зарубежных футболистов. Один из иностранцев, шведский нападающий Маркус Берг, уже покинул клуб. Он продолжит карьеру на родине в «Гетеборге».

Ранее также сообщалось, что «Краснодар» покидают Руслан Камболов и Ари.

В нынешнем сезоне в «Краснодаре» сменился главный тренер. После серии неудач команду покинул Мурад Мусаев. Его в итоге сменил Виктор Гончаренко, ранее работавший в ЦСКА.