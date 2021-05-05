Боксер из Краснодарского края вышел в финал молодежного чемпионата России

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Боксер из Краснодарского края сразится в финале чемпионата России по боксу среди молодежи 19-22 лет в подмосковном Серпухове.

В субботу, 1 мая, боксер из Краснодарского края Дурсун Караибрагимов (до 64 кг) выиграл в полуфинале у Сергея Король из Воронежской области. Тем самым, краснодарский боксер уже обеспечил себе, как минимум, серебряную медаль.

В воскресенье, 2 мая, он сразится с боксером из Чеченской Республики Магомедом Шамсаевым за чемпионство и главный приз турнира - 350 тысяч рублей и новый автомобиль.

Напомним, что в турнире, который в эти дни проходит в подмосковном Серпухове, участвуют более 200 сильнейших боксёров из 53 регионов страны. Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составляет 17,5 млн рублей. Бронзовые призёры получат по 125 тысяч рублей, серебряные – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.

Чемпионат России проходит во дворце спорта «Надежда» с учетом противопандемийных ограничительных мер. Финальные поединки состоятся в воскресенье, 2 мая. Для поклонников бокса будет организована фан-зона, где выступят популярные российские музыканты и блогеры. Также финал посетят известные боксёры-профессионалы и олимпийские чемпионы.

Кроме выступления артистов и мастер-классов от чемпионов, гостям праздника будут предложены бесплатные угощения и возможность поучаствовать в розыгрыше призов: iPhone, велосипеда и самоката.

Константин Петров