«Краснодар» намерен договориться по трансферу Сергеева из «Крыльев»

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По информации «РБ Спорт», «Краснодар» намерен договориться по трансферу форварда самарских «Крыльев» Ивана Сергеева. Краснодарский клуб может укрепить линию нападения лучшим форвардом ФНЛ.

У 25-летнего Сергеева фантастическая статистика этого сезона - в 46 матчах (первенство ФНЛ и Кубок России) форвард забил 42 гола. Контракт с самарским клубом, который выкупил его трансфер за 17 млн рублей у «Торпедо» в начале этого сезона, истекает только через год - в июне 2022 года.

Но, по данным «РБ Спорт», в нем есть опция выкупа за 34 млн рублей, что не является проблемой для клубов РПЛ. Наиболее предметный интерес проявляет «Краснодар», который ищет форварда. В то же время, как и в случае с другим форвардом самарцев, ранее перешедшим в топ-клуб (Соболев - в «Спартак»), потенциальному работодателю предстоит понести сопутствующие расходы - в данном случае, как говорят источники на футбольном рынке, они составляют около 2 млн евро.