Кризис в Российском футболе?

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Руководитель фан-клуба «Аланские барсы» Андрей Попов прокомментировал решение комиссии по лицензированию футбольных клубов не выдавать «Алании» лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге.

«Изначально мы не предполагали, что такой вариант событий возможен. Знаю, что руководство клуба договаривалось на проведение матчей за пределами региона на первую половину сезона, так как у нас идет реконструкция стадиона. После окончания реконструкции игры проводились бы в Осетии. Но, к сожалению, ситуация опять складывается не в нашу пользу. Надеюсь, руководство добьется справедливости, потому что наша команда показывает очень хороший результат — за два года мы вернулись из низшего дивизиона в высший. Очень обидно, что все упирается в формальности. Мы же готовы играть за пределами региона. Играть за деньги, будем арендовать стадион. Поэтому считаю, что в первую очередь на весы нужно ставить спортивные принципы, а административные и бюрократические — на второй. Что может клуб успеть предпринять до 12 мая? Разумеется, наш стадион до этого времени никак не построится. Но, наверное, есть механизмы другого воздействия на РФС. Может быть, РФС пойдет нам навстречу. Что, если решение РФС станет для нас неутешительным? Это будет значить, что мы в очередной раз почувствуем себя обиженными и обделёнными. Мы проходили через многое — ликвидацию команды, вылет из высшей лиги, словом, были все взлеты и падения. Сейчас двигаемся в правильном направлении — и тут включается бюрократия. Это то, что нас не устраивает в принципе. Будем писать массовое письмо в РФС, которое подпишут болельщики «Алании». Мы попросим допустить команду до игр в высшей лиге. Мы уверены, что если попадаем в «стыки», то проходим «Арсенал» и «Уфу» в одну калитку», – сказал он.

В среду стало известно, что «Крылья Советов», а также владикавказская «Алания», «Оренбург», московское «Торпедо» и нижнекамский «Нефтехимик» не получили лицензию, дающую право выступать в Тинькофф – Российский премьер-лиге (РПЛ). Клубы могут исправить предъявленные комиссией замечания до 12 мая, когда состоится заседание апелляционного комитета.