Расширенный состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020

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В своем телеграм-канале сборная России опубликовала состав команды. Он на картинке.

Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир.

Также в резервный список вошли ещё 7 игроков. Они могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Александр Максименко

Игорь Смольников

Дмитрий Чистяков

Юрий Газинский

Даниил Лесовой

Резиуан Мирзов

Фёдор Смолов