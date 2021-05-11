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Расширенный состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020
В своем телеграм-канале сборная России опубликовала состав команды. Он на картинке.
Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир.
Также в резервный список вошли ещё 7 игроков. Они могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.
Александр Максименко
Игорь Смольников
Дмитрий Чистяков
Юрий Газинский
Даниил Лесовой
Резиуан Мирзов
Фёдор Смолов
Категория: Новости / Спорт и туризм