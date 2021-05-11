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Расширенный состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020

В своем телеграм-канале сборная России опубликовала состав команды. Он на картинке.

Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир.

Также в резервный список вошли ещё 7 игроков. Они могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Александр Максименко 

Игорь Смольников 

Дмитрий Чистяков 

Юрий Газинский

Даниил Лесовой 

Резиуан Мирзов 

Фёдор Смолов

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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