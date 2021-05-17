Максимальная стоимость аренды жилья в Крыму — 150 тысяч рублей в сутки

/Спорт и туризм/

Об этом сообщили в Авито Недвижимость.

Столько стоит арендовать особняк площадью больше тысячи квадратных метров в Форосе.

Но мы нашли еще дороже - особняк в Ялте за 320 000 рублей в сутки. Площадь главного дома - 1290 кв. метров, гостевого - 250 кв. метров. Как пишет владелец, въезд на территорию по пропускам и курируется частным охранным агентством, есть ангар для яхт, лифт, фильтрация воды, ну и вид на море.

А вот тарифы на проживание:

Май - 220 000 руб в сутки

Июнь - 280 000 руб в сутки

Июль-август - 320 000 руб в сутки

Сентябрь - 300 000 руб сутки

Источник: Телеграм-канал