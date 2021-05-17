/Спорт и туризм/
Максимальная стоимость аренды жилья в Крыму — 150 тысяч рублей в сутки
Об этом сообщили в Авито Недвижимость.
Столько стоит арендовать особняк площадью больше тысячи квадратных метров в Форосе.
Но мы нашли еще дороже - особняк в Ялте за 320 000 рублей в сутки. Площадь главного дома - 1290 кв. метров, гостевого - 250 кв. метров. Как пишет владелец, въезд на территорию по пропускам и курируется частным охранным агентством, есть ангар для яхт, лифт, фильтрация воды, ну и вид на море.
А вот тарифы на проживание:
Май - 220 000 руб в сутки
Июнь - 280 000 руб в сутки
Июль-август - 320 000 руб в сутки
Сентябрь - 300 000 руб сутки
Источник: Телеграм-канал
Категория: Новости / Спорт и туризм