В Новороссийске появится первый в России «Пляж без отходов»

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19 мая Администрация Новороссийска и Coca-Cola в России подписали Соглашение о развитии культуры и практики раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Проект «Пляж без отходов» станет одной из самых масштабных инициатив Coca-Cola в России в регионе в этом направлении.

Новороссийск — второй после Казани город в России, где будет реализована концепция «Территория без отходов» в рамках глобальной стратегии Coca-Cola «Мир без отходов». Она включает просветительские и инфраструктурные решения, обеспечивающие сбор и переработку 100% эквивалента отходов потребительской упаковки от продукции компании, выпускаемой на рынок. Свои подписи под Соглашением поставили заместитель главы муниципального образования города Новороссийск Роман Бреус и региональный генеральный директор по продажам Coca-Cola HBC Россия по южной территории Павел Нуждин

Совместный проект будет называться «Пляж без отходов». Он должен помочь Новороссийску увеличить долю отходов, которые затем отправят на переработку, а не на мусорные полигоны. Coca-Cola в России планирует собрать и отправить на переработку более 16 000 кг пластика, металла и стекла в первый год после запуска «Пляжа без отходов», создать удобную инфраструктуру для раздельного сбора и установить информационные стенды на четырех пляжах Новороссийска. В общественных местах также появится городская мебель из переработанного пластика. Это поможет наглядно показать местным жителям и гостям города, что при правильной сортировке отходы — это не мусор, а ценное вторсырье.

Генеральный директор по продажам Coca-Cola HBC Россия по южной территории Павел Нуждин: «Сегодня вместе с администрацией Новороссийска мы запустили качественно новый проект по комплексному развитию раздельного сбора и экопросвещения, который поможет сделать Новороссийск чище, а его жителей и гостей — сознательнее. Такие инициативы особенно важны именно сейчас, когда множество туристов открывают для себя красоту российского юга. Для Coca-Cola в России этот проект — часть планомерной работы в рамках глобальной стратегии «Мир без отходов»: мы поставили перед собой цель перейти на полностью перерабатываемую упаковку к 2025 году, а к 2030 году обеспечить сбор и переработку 100% эквивалента упаковки, выпускаемой на рынок. На примере Казани, которая стала первым «Городом без отходов», мы видим, что подобные амбициозные планы реализуемы, и будем использовать весь накопленный опыт: развивать инфраструктуру, проводить просветительскую работу с аудиторией разных возрастов и максимально вовлекать местных жителей. Для этого мы также откроем интерактивный музей, где посетители смогут узнать о важности раздельного сбора отходов и о том, как снизить экологический след».

Заместитель главы муниципального образования город Новороссийск Роман Бреус:

«Приятно отметить, что компании Coca-Cola выбрала Новороссийск для реализации своего эко-проекта «Пляж без отходов». Наши набережные и пляжи в летний сезон заполнены отдыхающими, местные жители тоже любят проводить здесь время в хорошую погоду.

Скапливается большое количество пластиковой упаковки, которую, безусловно, необходимо собирать отдельно и правильно утилизировать. Городом уже ведется на регулярной основе работа по раздельному сбору ТКО. Мы прививаем жителя культуру грамотного обращения с отходами. И этот процесс уже дает результаты. Благодаря сотрудничеству с компанией Coca-Cola мы сделаем еще один шаг в этом направлении».

Появление «Пляжей без отходов» дополнит обширную экологическую программу «Разделяй с нами». Её организаторы — Coca-Cola в России и фонд «ЭРА» при поддержке Движения ЭКА — размещают инфраструктуру по раздельному сбору и вдохновляют людей приобщиться к движению. Со старта проекта в 2016 году к просветительской части присоединились более 2,5 млн человек.

Источник: Отдел информационной политики и СМИ