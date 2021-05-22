ФИФА проведет судебное заседание по допинговому делу Владимира Обухова 26 мая

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По информации «РБ Спорт», 26 мая ФИФА проведет судебное заседание по делу подозреваемого в употреблении допинга нападающего «Ростова» Владимира Обухова.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что до 15 мая Обухов должен был предоставить ФИФА письменное объяснение. Нападающий подозревается в нарушении антидопинговых правил в 2013 году, когда тот выступал за «Торпедо». ФИФА считает, что допинг-проба футболиста, взятая тогда на сборах молодежной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещенного вещества — метандиенона.

По нашим данным, форвард отправил документы в ФИФА. 26 мая состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрен данный вопрос. Сам Обухов отрицает свою причастность к допингу. РФС оказывает ему поддержку.

Также 26 мая могут быть рассмотрены дела бывшего футболиста «Торпедо» Ивана Князева и экс-вратаря юниорской сборной Дарьи Мещеряковой. Они, как и Обухов, подозреваются в нарушении антидопинговых правил.