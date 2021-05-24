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Клубы РПЛ получат удобный календарь

По информации «РБ спорт», клубы РПЛ получат суперкомфортный календарь на будущий сезон. Известны первые подробности.

Сезон стартует 17 июля матчем за Суперкубок, первый тур РПЛ — 25 июля и далее до конца сезона в чемпионате не будет ни одного матча через три дня на четвертый. Проект структуры календаря содержит недельный график.

Последний осенний тур состоится 12 декабря, первый весенний — 27 февраля. Завершение чемпионата — 21 мая, финал Кубка —29 мая.

После дискуссии на исполкоме развели финал Лиги чемпионов (28 мая в Петербурге) и финал кубка России.

Проект структуры календаря будет окончательно согласован на общем собрании РПЛ в конце мая.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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