СК «Патриот» бронзовый призёр первенства России до 13 лет в Новороссийске

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С 21 по 23 мая турнир направления «КАТА-группа» принял в своих стенах новороссийский спортивный клуб «Патриот».

В возрастной категории до 13 лет всероссийские соревнования, проводимые под эгидой Федерации дзюдо России, фактически носят статус Первенства страны. Эстафету организации этих состязаний Новороссийск принял у города Апатиты Мурманской области, в котором аналогичный старт прошел в 2019 году.