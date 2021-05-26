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СК «Патриот» бронзовый призёр первенства России до 13 лет в Новороссийске
С 21 по 23 мая турнир направления «КАТА-группа» принял в своих стенах новороссийский спортивный клуб «Патриот».
В возрастной категории до 13 лет всероссийские соревнования, проводимые под эгидой Федерации дзюдо России, фактически носят статус Первенства страны. Эстафету организации этих состязаний Новороссийск принял у города Апатиты Мурманской области, в котором аналогичный старт прошел в 2019 году.
СК «Патриот» на этих соревнованиях показал высокий уровень подготовки. В соревнованиях по демонстрации техники дзюдо команда мальчиков и девочек заняла первое место!
В общекомандном зачете команда мальчиков СК «Патриот» поднялась на третью ступень пьедестала и обошла сборные Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федерального округа.
Данил Сотников
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