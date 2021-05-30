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"Тамбов" ликвидирован. Кто следующий?

ФК «Тамбов», отправляющийся в Небесную Лигу, собственно и не так уж и нужен был болельщикам на Тамбовщине, но останется несмываемым пятном на репутации губернатора Никитина и его первого зама Иванова.

Хронология более чем показательная:

1. Во время губернаторских выборов активно пиариться на «Тамбове».

2. Пообещать в высоких московских кабинетах решить проблемы клуба и стадиона. Потом слушать, как тебя практически в открытую называют лжецом.

3. Начать перекладывать ответственность на руководство клуба, которое сам же и назначил.

4. Выставить себя на посмешище, рассказывая про якобы успехи «Тамбова» на отчете перед заксобранием и через несколько дней ликвидировать клуб.

Всего лишь футбольный клуб с небольшим бюджетом, а удар по репутации Никитина огромный.

Источник: https://sportrbc.ru/news/60b3c5839a7947ed16440089

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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