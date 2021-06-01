В Абрау-Дюрсо открылся туристический лагерь

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Центр туризма «Абрау-Дюрсо» в мае 2021 года запустил новый проект — туристический лагерь «Абрау-Дюрсо». Он находится посреди леса в шаговой доступности от Усадьбы «Круглое озеро» и йога-кемпинга «Эколоджия», площадка предусматривает зоны для размещения палаток и стоянки для автомобилей.

Место для проживания предоставляется на бесплатной основе. Туристический лагерь «Абрау-Дюрсо» представляет собой площадку на 10 палаток в экологически чистом месте, где можно насладиться отдыхом на свежем воздухе и соприкоснуться с природой. Территория оборудована удобным душем и санузлом, точками для заряда электрических приборов. При желании предлагается аренда палатки. Также гостям дополнительно предоставляются услуги Усадьбы «Круглое озеро»: бассейн, мини-зоопарк, баня, конный клуб и мангальные зоны. В 15-ти минутах ходьбы находится частный оборудованный пляж Abrau Beach.

Туристический лагерь станет еще одной ступенью развития курорта Абрау-Дюрсо в сторону экологического туризма. В рамках этого проекта ранее открыты ретритный центр «Абрау-Йога», йога-кемпинг и 8 оборудованных пеших маршрутов со смотровыми площадками и местами отдыха.

Источник: Центра туризма «Абрау-Дюрсо»